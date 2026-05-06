「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月5日の第1試合。頂上決戦の熱気が最高潮に達する中、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その圧倒的なビジュアルで試合会場を華やかに彩った。【映像】グラドル雀士・高宮まりの美ボディ現役のグラビアアイドルとしても絶大な人気を誇る高宮は、麻雀誌の表紙を飾れば異例の売れ行きを記録するなど、麻雀界の枠を超えた影響力を持つ美貌の持ち主。この日は、長い髪に