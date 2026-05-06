元テレビ東京アナウンサーの池谷実悠さん（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。最新の旅ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お久しぶりです」とつづり始めた。「ヨーロッパの国々とモロッコを2週間半ほど旅してきました」と報告。「1カ国目はドイツ。電車は遅れるのが日常茶飯事らしく高速鉄道との乗り換えチャレンジに失敗して1時間ホームで足止め」と欧州旅でのワンショットを投稿した。そして「そ
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