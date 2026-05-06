30万円を超える高価格な折りたたみスマートフォン、OPPO『Find N6』はハイエンドスマートフォンと変わらぬカメラ性能を持っている。ならばこの『Find N6』を、デジカメとして使うことも十分可能ではないだろうか？実際に香港の街中でカメラを使ってみたが、望遠、夜景、食事など、どれをとっても満足いく撮影結果だった。 （関連：【画像】100万ドルの夜景も美麗に映し出す圧倒的な描写力（作例含む）） ■2億画