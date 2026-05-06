俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第17回「小谷落城」が、2026年5月3日に放送された。武田信玄の侵攻を起点に戦局が大きく動く中、“戦国最強”とも称される武将・本多忠勝の初登場が視聴者の関心を集めた。【写真】本多忠勝がイケメン！演じる俳優に称賛の声も第17回は、武田信玄（高嶋政伸）が織田勢に対して挙兵し、遠江へ侵攻する場面から展開。三方ヶ原で徳川家康（松下洸平