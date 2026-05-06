「本多忠勝がイケメンすぎる」 『豊臣兄弟！』戦国最強を演じる俳優にネット注目
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第17回「小谷落城」が、2026年5月3日に放送された。武田信玄の侵攻を起点に戦局が大きく動く中、“戦国最強”とも称される武将・本多忠勝の初登場が視聴者の関心を集めた。
【写真】本多忠勝がイケメン！演じる俳優に称賛の声も
第17回は、武田信玄（高嶋政伸）が織田勢に対して挙兵し、遠江へ侵攻する場面から展開。三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）の軍勢と激突し、徳川軍は大敗を喫する。将軍・足利義昭（尾上右近）も挙兵し、織田信長（小栗旬）は窮地に立たされるが、武田軍は突如撤退。難を逃れた信長は浅井・朝倉攻めを再開し、浅井長政（中島歩）は小谷城に籠城する。仲野演じる小一郎と、池松壮亮演じる藤吉郎は市（宮崎あおい）らの救出に動くが、戦局は一層緊迫していく。
その激戦のさなか、徳川軍の危機に現れたのが本多忠勝（夏生大湖）だ。敵兵が迫る中、家康と石川数正（迫田孝也）のもとへ駆けつけ、「ここは我らにお任せくだされ！」と力強く言い放ち、鮮やかな槍さばきで窮地を救う姿が描かれた。鹿角脇立兜に大数珠という異彩を放つ装いも相まって、短い登場ながら強烈な印象を残した。
忠勝はこれまで藤岡弘、や山田裕貴らが演じてきた人気武将であり、今回は20代後半の若き姿として登場。フレッシュなキャスティングとなった夏生の起用について、視聴者からは「やっと出た」「待ってました」「徳川家家臣が増えた」といった歓喜の声が上がったほか、「本多忠勝がイケメンすぎる」「若い忠勝」「美男子な忠勝」とビジュアル面への反応も目立った。また、「藤岡弘、の印象が強いがギャップが新鮮」「これからの合戦が楽しみ」といった過去作との比較や今後への期待も広がっている。存在感ある“若き忠勝”の登場により、物語はさらなる盛り上がりを見せていきそうだ。
【写真】本多忠勝がイケメン！演じる俳優に称賛の声も
第17回は、武田信玄（高嶋政伸）が織田勢に対して挙兵し、遠江へ侵攻する場面から展開。三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）の軍勢と激突し、徳川軍は大敗を喫する。将軍・足利義昭（尾上右近）も挙兵し、織田信長（小栗旬）は窮地に立たされるが、武田軍は突如撤退。難を逃れた信長は浅井・朝倉攻めを再開し、浅井長政（中島歩）は小谷城に籠城する。仲野演じる小一郎と、池松壮亮演じる藤吉郎は市（宮崎あおい）らの救出に動くが、戦局は一層緊迫していく。
忠勝はこれまで藤岡弘、や山田裕貴らが演じてきた人気武将であり、今回は20代後半の若き姿として登場。フレッシュなキャスティングとなった夏生の起用について、視聴者からは「やっと出た」「待ってました」「徳川家家臣が増えた」といった歓喜の声が上がったほか、「本多忠勝がイケメンすぎる」「若い忠勝」「美男子な忠勝」とビジュアル面への反応も目立った。また、「藤岡弘、の印象が強いがギャップが新鮮」「これからの合戦が楽しみ」といった過去作との比較や今後への期待も広がっている。存在感ある“若き忠勝”の登場により、物語はさらなる盛り上がりを見せていきそうだ。