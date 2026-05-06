NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4568.50（+35.20+0.78%） 金６月限は反発。米国がホルムズ海峡における自由な航行を回復するための作戦であるプロジェクト・フリーダムを開始するなか、米国とイランの交戦が発生し、停戦が不安定化しているものの、ヘグセス米国防長官などが停戦は維持されているとの認識を示し、逃避的なドル買いがあまり強まらなかったことが金相場を支えた。また、米国とイランの交渉の