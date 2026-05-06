◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人は連敗を３でストップ。この日の安打は、大城の３ランと、門脇の二塁打の２安打だけだった。巨人が２安打以下での勝利は、２４年８月２５日対中日戦でモンテスの安打と、坂本の２ランの計２安打で勝って以来、２６度目（１安打勝利２度、２安打勝利２４度目）。ヤクルト戦で２安打以下の勝利は、年・月・日＝スコア（安）６１・７・８＝１―０（２）７３・９