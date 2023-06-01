めいちゃんの新曲「電撃」が、最新の5月11日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で3位に初登場した。【動画】M!LK、最新曲「アイドルパワー」動画共有サイト等ネットから活動を始めためいちゃんは、2023年4月には男性ソロアーティストで史上初となる国立競技場での無料配信ライブを開催している。5位には、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの新曲「アイドルパワー」が初登場。“2026年、日本を元気に！”というテ