めいちゃん新曲「電撃」、「ストリーミング」3位に初登場 M!LKや大森元貴の新曲も初TOP10入り【オリコンランキング】
めいちゃんの新曲「電撃」が、最新の5月11日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で3位に初登場した。
【動画】M!LK、最新曲「アイドルパワー」
動画共有サイト等ネットから活動を始めためいちゃんは、2023年4月には男性ソロアーティストで史上初となる国立競技場での無料配信ライブを開催している。
5位には、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの新曲「アイドルパワー」が初登場。“2026年、日本を元気に！”というテーマのもと制作された応援ソングとなっている本作は、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
10位には、Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴の新曲「催し」が初登場。『news zero』（日本テレビ系）のテーマ曲として3月30日より放送されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】M!LK、最新曲「アイドルパワー」
動画共有サイト等ネットから活動を始めためいちゃんは、2023年4月には男性ソロアーティストで史上初となる国立競技場での無料配信ライブを開催している。
5位には、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの新曲「アイドルパワー」が初登場。“2026年、日本を元気に！”というテーマのもと制作された応援ソングとなっている本作は、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
10位には、Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴の新曲「催し」が初登場。『news zero』（日本テレビ系）のテーマ曲として3月30日より放送されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞