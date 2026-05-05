５日午後１時４５分ごろ、伊勢原市内の３２４０軒が停電した。東京電力パワーグリッドによると、送電先の一つで発生した漏電が影響した。同４時３５分ごろに全て復旧した。東京電力パワーグリッドによると、停電したのは同市池端、桜台１、２丁目、沼目１〜５、７丁目、沼目。