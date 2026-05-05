県内は田植えがピークを迎えています。中には県が新たに開発した極早生品種「なつひめ」の栽培に取り組む農家も。ことしから一般販売が始まる新品種に、農家の期待が集まっています。長谷川 サラ記者「やわらかな日差しのもと、こちらの田んぼでも作業が進められていますですが、ことしは少し特別な田植えになりそうです」5月5日午前。新潟市秋葉区の田んぼに植えられていたのは「極早生品種」の苗。県が新たに開発した新品