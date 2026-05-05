４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展に展示されたドイツの博物館所蔵のティラノサウルス「ロッキー」の復元骨格。（北京＝新華社記者／羅鑫）

【新華社北京5月5日】中国北京市の国家自然博物館で、ドイツの博物館から来た北米産ティラノサウルス・レックスの骨格化石が展示され、注目を集めている。

展示されたのは、体長12メートルの「レジーナ」と約10メートルの「ロッキー」の2体。4月28日に始まった特別展「ティラノサウルス（T・REX）−恐竜の王展」の目玉展示となっている。同展は中国科学院古脊椎動物・古人類研究所が監修。世界各地の恐竜の仲間をそろえ、化石や模型100点以上を展示している。

米国で最初のティラノサウルスの骨格化石が発見されたのは20世紀初頭で、大きな社会的関心を集めた。国家自然博物館の張玉光（ちょう・ぎょくこう）副館長は今回の特別展について、国内外の多くの自然博物館の協力を得て、最新の研究成果に基づきティラノサウルスの実像を描き直したと紹介した。

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展で展示を見る人たち。 （北京＝新華社記者／羅鑫）

同博物館地球科学部の王宝鵬（おう・ほうほう）副主任によると、目玉のティラノサウルスのほかにも中国のティラノサウルス類の恐竜を体系的、網羅的に展示している。

中国で見つかった大型ズケンティラヌス（諸城暴竜）の大腿骨化石と椎骨化石も来場者の目を引いた。王氏は「約7350万年前の白亜紀後期のもので、山東省諸城市で見つかった。大腿骨化石はアジアで発見されたティラノサウルス類の大腿骨の中で最も長い」と語った。

同展の開幕式であいさつした英ポーツマス大学のニザール・イブラヒム准教授は「中国には驚くほど多くの恐竜化石があり、恐竜の科学的探求に対する一般の人々の熱意も高い」と指摘。「技術の進歩によって恐竜化石の研究も深まっている。恐竜化石の発見・研究で中国の貢献は非常に大きい」と述べた。

会場には、羽毛を持つティラノサウルス類も展示された。遼寧省西部で発見されたディロング・パラドクサス（奇異帝竜）もその一つで、復元された姿は色とりどりの糸状の羽毛に覆われていた。化石発見時にはっきりと確認された羽毛の痕跡は、ティラノサウルスが「硬いうろこの重厚なよろいをまとっていた」とする古生物学界の固定観念を覆した。（記者/羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展で展示を見る人たち。 （北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展に展示されたドイツの博物館所蔵のティラノサウルス「レジーナ」の復元骨格。（北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展で展示を見る人たち。 （北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展で、インタラクティブ展示を見る人。（北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展に展示された江西省贛州（かんしゅう）市発見のティラノサウルス科恐竜の足跡化石。（北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展に展示されたティラノサウルスのホロタイプ（正基準標本）の模型。（北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展に展示された白黒まだらの毛色をした「シオングアンロン」（手前）。（北京＝新華社記者／羅鑫）

４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展で、インタラクティブ展示を見る人たち。（北京＝新華社記者／羅鑫）