フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。外野手としてカージナルス、フィリーズと異なる球団でワールドチャンピオンに輝いた田口壮氏と、投手としてメジャー通算１４勝１２敗１０セーブを記録した高橋尚成氏が、ともにマイナーリーグでの過