フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。

外野手としてカージナルス、フィリーズと異なる球団でワールドチャンピオンに輝いた田口壮氏と、投手としてメジャー通算１４勝１２敗１０セーブを記録した高橋尚成氏が、ともにマイナーリーグでの過酷な経験を振り返った。

田口氏は、マイナーリーグ時代の食事を回想し「試合終わりで、晩ご飯がザリガニだけっていうときがあったんです。段ボールに入って…。ザリガニのみって…」と話すと、高橋氏も「てんこ盛りなんですよね…。てんこ盛り」と、うなずいた。

田口氏は「（ザリガニの）尻尾をピュッとやると、身がちょっとだけ出てくるんですよ。これをパクッて食べるんですけど、泥くさいです…」と苦笑して、浜田を笑わせた。

一方、カブスに４年５３億円の大型契約で入団した福留孝介氏は、メジャーリーガーとしての破格待遇を回想。

「契約もあるんですけど、移動の飛行機はもう必ずファーストクラスで飛びますし。チームが泊まるホテルってのは必ず５つ星の。僕はその中でもスイートルームっていうのが付いてて。（メジャーリーグの）労使協定で選手のホテルは最低でも４つ星以上と決まってるらしいので。僕はそれの中でも…。あの契約だったので、全部一番上を」と説明した。

福留氏は、マイナーリーグとの格差を聞かれると「天と地ほどの差で…。普段は絶対、チャーター機じゃないですか？移動。マイナーに行くと、８時間から１０時間ぐらいのバス移動。もうノンストップでバス移動なんて当たり前ですし。飛行機で移動するっていうんであれば、早朝の４時とかに空港に行って、格安の飛行機でみんな乗って。もうダブルヘッダーとかが当たり前で」と解説した。

浜田が「そこから這い上がらないと？」と聞くと、福留氏は「だから、スゴいなと思うんですよ…。高橋さんとか。そこ（マイナー）でチャレンジしに行って…」と過酷な環境下から見事にメジャー昇格を果たした高橋氏への敬意を明かした。

高橋氏は、巨額契約でメジャー入りした福留氏を、まっすぐに見つめながら「お金じゃないから！」と返して爆笑させていた。