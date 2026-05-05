毎年恒例の「こどもの日かつおまつり」が中止となったカツオの街・枕崎市では、代わりとなるイベントが開かれ、多くの家族連れで賑わいました。5日、枕崎市で行われたのは「かつおフェスティバル」です。毎年こどもの日に「こどもの日かつおまつり」が行われていましたが、主催団体の解散で今年は中止に。これを受け地元の若手メンバーが、今年も子どもたちに楽しんでもらおうと代替イベントを企画しました。カツオ一