春の北信越地区高校野球石川県大会は5日、県立野球場で準決勝が行われベスト4が激突しました。小松大谷と星稜の試合は、互いにチャンスをつくりながらもなかなか点に結びつかない試合展開となりました。小松大谷と星稜の両校は、ここまでの3試合でそれぞれ合わせて20打点以上をあげ、失点も2に抑えるなど順調に勝ち進んできました。1回ウラ、いきなり満塁のチャンスを作ったのは星稜。しかし、ここは小松大谷がダブルプレーでピン