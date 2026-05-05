熱帯低気圧 a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月5日16時15分発表気象庁 5日15時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    トラック諸島近海中心位置    北緯8度20分 (8.3度)東経149度40分 (149.7度)進行方向、速さ    西 ゆっくり中心気圧    1004 hPa最大風速    15