チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロが、ノッティンガム・フォレスト戦を振り返った。プレミアリーグ第35節が4日に行われ、チェルシーはノッティンガム・フォレストと対戦。開始2分で先制点を許すと、15分にもPKから失点。前半終了間際にコール・パーマーがPKを外してしまい、52分にも追加点を奪われると、90＋3分にジョアン・ペドロがオーバーヘッドから1点を返したが、このまま1−3で敗れた。1912年11月以