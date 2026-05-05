一条工務店は4月27日、「子育てと住まいに関する意識調査2026｣の結果を発表した。調査は3月5日〜11日、現在子どもと暮らしている10代〜70代以上の男女1,277名(女性858名、男性419名)を対象に、オンラインアンケート方式にて行われた。子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮したこと現在の住まいに入居する際、子どもがいたと回答した542名に、「子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮したことはありますか