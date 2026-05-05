謎のチョコレートブランドをめぐるなんだか不気味な展示会「Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）」がGinzaNovo（東京都中央区）にて現在開催中。併せて、10夜限定の特別営業「閉店後のChamp Chime Chocolate」も行われている。わずか５ヶ月で姿を消したとされるチョコレートブランド「チャンプチャイムチョコレート」の歴史を紐解き、“隠された真実”をこっそりと開示する本展。20時半からスタートする「閉店