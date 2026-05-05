【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの鈴木奈々が5月3日、自身のInstagramを更新。本格的な手作り料理の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「スパイスからなんて本格的」具だくさんの手作りバターチキンカレー◆鈴木奈々、スパイスから作った本格カレー鈴木は「昨日は友達の家でカレーパーティーでした」とつづり、友人から教わったという本格的なスパイスカレーの写真や友人達と談笑している写真など