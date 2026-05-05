ゴールデンウイークの連休も残り2日となりました。交通機関は5月5日、ふるさとや行楽地で過ごした人たちで混み始めています。 JR博多駅のホームでは、大きな荷物を持った人たちの姿が目立ちました。■乗客「太宰府天満宮や市内を満喫しました。」■孫「ららぽーとに行った。イヤリングを買ってもらった。」■祖母「（孫と過ごせて）よかったですね。」ゴールデンウイーク期間中、新幹線