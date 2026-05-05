お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が4日、自身のインスタグラムを更新。ニューヘアスタイルを公開した。「ニューヘアー！！」とつづり、「似合ってんの？この髪」と自らにツッコミを入れた。おでこが見えるくらいのぱっつん眉毛に、両サイドは刈り上げた髪型の写真を公開。「#タンメン」と添えた。この投稿に、ファンからは「めっちゃ似合ってます」「かわいいです」「昭和の少年みたい」「カンチョンカンチョン準