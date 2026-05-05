アメリカ・ワシントン州で車線をはみ出して前の車に衝突した後、電柱に突っ込む事故の様子がカメラに捉えられた。折れた電柱は車道側にたたきつけられ、近くにいた複数の車が巻き込まれる寸前だった。車は携帯電話の“ながら運転”をしていたとみられている。対向車線にはみ出し“連続衝突”アメリカ西部ワシントン州のシアトル近郊で撮影されたのは、電柱に車が衝突する瞬間だ。前を走っていた黒い車が突然、ふらふらと車線をはみ