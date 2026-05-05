ついに、ミンジの近況が明らかになった。自身の誕生日を祝うファンの前に、彼女が自ら姿を現したというのだ。【写真】ミンジの手作りクッキーと直筆手紙5月5日、SNSやオンラインコミュニティでは、2日後の7日に誕生日を迎えるミンジが、有志の開いた誕生日カフェを訪れ、ファンに手作りのクッキーと手紙を贈ったという目撃談が次々と拡散されている。情報の投稿主は、その誕生日カフェの主催者だ。ミンジSNSに投稿された内容による