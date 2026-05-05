オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、北中米ワールドカップで対戦する日本代表の戦術に警戒感をあらわにした。オランダメディア『Voetbalprimeur』が、同監督の発言を伝えている。記事によると、クーマン監督はオランダのテレビ番組『Studio Voetbal』に出演。５バック（３バック）のシステムを採用するチームに対し、オランダ代表が苦戦する傾向にあることを認めた。「５バックを採用する国に対してどのように準備