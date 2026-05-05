アドレナリンとは？メディカルドック監修医がノルアドレナリンとドーパミンとの違い・どこから分泌されるのかなどを解説します。 監修医師：村上 友太（医師）【経歴】 医師、医学博士。 福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長、東京予防クリニック院長を歴任。現在は神宮前統合医