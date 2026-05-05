プレミアリーグ残留が近づき、田中碧が所属するリーズは、来季に向けた補強が注目され始めている。一方、クリスタル・パレスとの契約が満了となる鎌田大地も、この夏の去就が取りざたされているところだ。両者の“結婚”の可能性が取り上げられても不思議ではない。ヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝第１レグで１得点１アシストと活躍した鎌田。オリバー・グラスナー監督が今季限りで退陣するとあり、同じくフリーとなる日