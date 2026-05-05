イオンエンターテイメントは、1993年4月に開業した日本初のシネマコンプレックスであり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきたイオンシネマ海老名(旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名)の営業を2026年5月17日で終了する。 これに伴い、4月24日からクロージングイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全作品のTHX上映が行なわれているが、ファン