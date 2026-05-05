イオンエンターテイメントは、1993年4月に開業した日本初のシネマコンプレックスであり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきたイオンシネマ海老名(旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名)の営業を2026年5月17日で終了する。

これに伴い、4月24日からクロージングイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全作品のTHX上映が行なわれているが、ファンから熱い反響があったため、営業最終日である5月17日までの上映延長が決定した。最終上映は「スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還」。

「これまで聞こえなかった音が聞こえたなど、THXならではの体験に関する感想も数多く寄せられています。この機会にぜひイオンシネマ海老名でご鑑賞ください」としている。

海老名THXスターウォーズ・セミファイナル上映（5/15まで）

劇場内だけでなくイオン海老名店でも“海老名「スター・ウォーズ」ロード”と称し、ショッピングセンター内の装飾や関連商品を販売。正面入口から劇場までの導線を「スター・ウォーズ」一色にラッピングし、スタッフはオリジナルＴシャツを着用。スター・ウォーズPOP UP STOREも楽しめる。

さらに、ぴあの協力により、この春15年ぶりに復活した月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』とのコラボレーション企画として、2011年に休刊した情報誌『ぴあ』の「スター・ウォーズ」表紙イラスト全11種を7番スクリーン横に展示している。

最終上映となる、5月17日14時5分上映開始の「スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還」の上映後にはクロージングセレモニーを実施。最終上映日に鑑賞したすべての人に、クリアファイルをプレゼントする。