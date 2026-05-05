三重県伊賀市の中心部で、例年1万人以上の人が参加する人気イベント、伊賀上野NINJAフェスタが開かれています。忍者のキーホルダー作りや忍者気分を味わえる衣装体験のほか、今年から新たに始まった三重大学の忍者部が行うクイズラリーなど、ざまざまなイベントが街中で行われています。このうち、上野市駅前では吹矢や木渡りなど、5つの忍術のタイムを競うタイムトライアルが行われ、忍者の衣装に身を包んだ子どもたちが、最速の