中国・湖南省の花火製造会社で4日爆発があり、これまでに21人が死亡し61人が負傷しました。中国のSNSに投稿された映像では、爆発音とともに煙が立ち込めているのが確認できます。中国国営メディアによりますと、4日午後、湖南省瀏陽市の花火製造会社で爆発があり、これまでに21人が死亡し61人が負傷しました。習近平国家主席は、行方不明者の捜索を急ぎ、爆発事故の原因を速やかに追及し、安全管理の徹底と市民の生命財産を守るよ