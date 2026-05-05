カシオ計算機は、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、定番モデル「MQ-24」にメタルバンドを組み合わせた「MQ-24DA」「MQ-24GA」を5月22日に発売する。価格は「MQ-24DA」が6,050円、「MQ-24GA」が7,700円。「MQ-24DA」「MQ-24GA」キービジュアル「MQ-24DA」および「MQ-24GA」は、人気モデル「MQ-24」にメタルバンドを組み合わせたモデル。シルバー／ゴールドのメタリック調ケースに、旭光仕上げのダイアルと立体メタリック