５月５日は「こどもの日」。プロ野球の世界で頑張るルーキーたちは、どんな幼少期を過ごしていたんでしょうか。巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）、西武の２位・岩城颯空（はくあ）投手（２２）、広島の５位・赤木晴哉（せいや）投手（２２）や、角界からは大関・霧島（３０）が、夢に向かって頑張る子どもたちにエールを送ります。＊＊＊巨人・竹丸和幸小さい頃は、漠然とお金持ちになりたい！と思っていました