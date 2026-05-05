「黒船仲通り」に掲げられた色とりどりのこいのぼり＝４日、横須賀市久里浜１００匹を超える色とりどりのこいのぼりが京急線京急久里浜駅前（横須賀市久里浜）の商店街「はろーど通り」と「黒船仲通り」で元気に泳いでいる。青空の下を勢いよく舞ったり、アーケードを吹き抜ける風になびいたりする姿が楽しめる。こいのぼりはこどもの日（５日）に合わせて、地元の商店街が約２０年前から掲揚している。黒やピンク、青などのこ