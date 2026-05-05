芸能事務所「オスカープロモーション」が昨年初開催したオーディション「なつキミプロジェクト」でグランプリを獲得した横須賀京香（12）が初主演した縦型ショートドラマ「青春、暴走中。」（YouTubeなどで配信中）で女子中学生の葛藤や妄想を表情豊かに演じている。思いを寄せる男子との青春ラブコメディー。事務所所属後初仕事だが「緊張はしたけど教室での撮影など全部が凄く楽しかった」と堂々。完成した作品に「もっと面