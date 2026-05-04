きょう（4日）午後9時前、岡山県赤磐市桜が丘東の県道で、歩行者の男性が車にはねられ死亡する事故がありました。 警察によりますと、きょう午後8時55分ごろ、赤磐市桜が丘東五丁目の県道を歩いていた男性が、走ってきた軽トラックにはねられたということです。男性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されています。軽トラックを運転していた男性にけがはありませんでした。現場は住宅街が広がる地区にある片側2車線の直線道路