4日は鹿児島県内の各地が、多くの人でにぎわいました。 桜島フェリー 3日の雨も上がり、桜島もくっきり見えた4日の鹿児島市。 鹿児島港の桜島フェリー乗り場は、午前10時半過ぎには1時間待ちとなるなど、乗船を待つ多くの車が並んでいました。 （東京から）「30分から40分くらい待っている」 （大分から）「だいぶ待つんじゃないかと覚悟している。想像していなかった。あまりにもすごくて。びっくりしまし