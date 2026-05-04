平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を終えた。準決勝メンバーが出そろい、新山響平（32＝青森）がまさかの二次予選敗退となった。二次予選3着からは、初戦のレース格、着順で7人のうち上位4人が進出。昨年は一次予選1着の選手が滑り込んだが、今年は特選スタートが5人のハイレベルな争いに。二次予選最後の4日目10Rは特選5着の阿部拓以外が3着なら、特選9着の新山が最後の椅子を確保できたが、4着と8分の1車輪差