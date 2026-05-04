バスケットボール・Ｂリーグの富山グラウジーズです。おとといときのう、アウェーで広島とのシーズン最終戦に臨みました。おとといの第1戦は96対89で勝利し、今シーズン初の3連勝のグラウジーズ。続くきのうの第2戦。トレイ・ケル選手が３ポイントシュートを5本決めるなどチーム最多の29得点を挙げ、グラウジーズは101対91で勝利。4連勝で最終節に順位を1つ上げ「西