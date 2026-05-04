5月4日午後1時40分頃、宇城市不知火町所在の施設敷地内で、小学生の女子児童が、歩いて近づいてきた男から口元付近をなでられ、履いていたズボンを下げられる事案が発生しました。 男の特徴は、・年齢10代くらい・身長150センチメートルくらい・中肉・黒色短髪です。 警察は防犯のために、〇不審な人や車には近づかない〇人が少ないところには行かないようにする〇身の危険を感じたら、防犯ブザーや大声を出して周囲