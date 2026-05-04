気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。56歳。所属事務所「オフィスキイワード」が4日、公式X（旧ツイッター）で伝えた。訃報を受け、元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）がXを通じて吉田さんを追悼した。吉田さんと高橋は東海テレビ「スイッチ！」で共演していた。吉田さんの所属事務所公式Xで「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と報