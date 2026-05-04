「謝ったら死ぬ病」と呼ばれる“絶対に謝らない人々”が2026年、さらに厄介な状態に進化している。一体、なぜ・どのような状態になっているのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』では、その実態や背景を心理学者が解説。さらに“話し方のプロ”が「どうしても謝らなければならない場面」で必要なマインドを伝授した。【画像】イラストでわかる「意地でも謝らない人あるある」「謝ったら死ぬ病」なぜ進化？ミスをしても