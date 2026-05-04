【写真＆動画】嵐「BRAVE」ジャケット写真＆MV 嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として「BRAVE」のジャケット写真が公開された。 ■嵐、黒×ゴールドの華やかな衣装で魅せる「BRAVE」ビジュアル 「BRAVE」は、2019年9月11日リリース。日本テレビ系ラグビー2019のイメージソングとしても話題を集めた楽曲だ。 公開されたカットでは、ブラックを基調にゴールドを差し込んだ