大野智の“スカート風”衣装にも反響！嵐5人が黒×ゴールドの華やかスタイルで放つ圧倒的存在感に「爆イケ」「ビジュ強い」「かっこよくて痺れる」「最高」の声

【写真＆動画】嵐「BRAVE」ジャケット写真＆MV

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として「BRAVE」のジャケット写真が公開された。

■嵐、黒×ゴールドの華やかな衣装で魅せる「BRAVE」ビジュアル

「BRAVE」は、2019年9月11日リリース。日本テレビ系ラグビー2019のイメージソングとしても話題を集めた楽曲だ。

公開されたカットでは、ブラックを基調にゴールドを差し込んだ衣装をまとった5人が登場。ピンクの背景に大きく「BRAVE」の文字が配され、それぞれが鋭いまなざしで遠くを見据え、圧倒的な存在感を放っている。

さらに、グレー背景の横並びショットでは、ロングコートやレザージャケットを取り入れたスタイリングで統一感を見せつつも、それぞれの個性が際立つ装いがよく確認できる。落ち着いたトーンの中にゴールドのアクセントが映え、洗練された仕上がりとなっている。

■MVでも黒×ゴールド衣装で重厚な世界観を表現

また、公式YouTubeで公開されている「BRAVE」のMVでも、ジャケット写真と同じ黒×ゴールドのスタイルで登場。暗がりの中で5人が並ぶシーンや、円形のセットを歩きながら歌う場面、目元に迫るアップショットなど、楽曲の熱量を引き立てる演出が印象的だ。

赤い光に包まれたステージで座るカットもあり、静止画とはまた違った迫力のある雰囲気を楽しめる。

SNSでは「爆イケ」「5人ともビジュ強い」「黒×ゴールド似合いすぎ」「かっこよくて痺れる」「大野くんのスカート風衣装も素敵」「神曲」「サクラップ最高」などの声が寄せられている。