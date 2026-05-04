愛知・名古屋市北区で乗用車が電柱に衝突する事故があり、そのはずみで倒れた電柱により車2台が破損しました。警察によりますと4日午前7時半前、北区柳原3丁目の市道で、目撃者の男性から「車が電柱にぶつかって倒れている」などと110番通報がありました。乗用車が突っ込んだ衝撃で電柱は根元から倒れ、そのはずみで駐車場に止まっていたミニバンに直撃したほか、電線が別のミニバンにもぶつかり車2台が破損しました。けが人はいま