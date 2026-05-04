©️ABCテレビ 不倫していた健司（藤井流星）に、ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）第4話で鉄槌が下った。元恋人（畑芽育）が、彼にコップに注がれたビールを派手にぶちまけたのだ。しかし、彼女の感情はグチャグチャなままで……。 【TVer】妻子持ち元カレ（藤井流星）に、元カノ（畑芽育）がコップのビールをぶっかけた、ラーメン