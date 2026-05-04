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不倫していた健司（藤井流星）に、ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）第4話で鉄槌が下った。元恋人（畑芽育）が、彼にコップに注がれたビールを派手にぶちまけたのだ。しかし、彼女の感情はグチャグチャなままで……。

【TVer】妻子持ち元カレ（藤井流星）に、元カノ（畑芽育）がコップのビールをぶっかけた、ラーメン店の修羅場シーン

『エラー』は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがW主演を務めるヒューマンサスペンス。ある日絶望のどん底に落ちた大迫未央（志田未来）は、母親・美郷（榊原郁恵※）の死に関わる中田ユメ（畑芽育）と出会う。ユメが罪悪感に苛まれていく一方、彼女に未央は救われ、2人の絆は深まっていくが――。

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第4話（5月3日放送）でユメは、未央に全てを打ち明けようとするも、一緒に暮らしている最愛の弟にも真実が伝わることを恐れ、なかなか言い出せずにいた。そこへ、未央に呼び出された佐久間健司（藤井流星）が現れた。

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ユメの元恋人・佐久間は、これまで美郷の死にまつわるさまざまな事実を隠してきた。一見優しいが、実は妻と小学生の娘がいることを隠してユメと付き合っていた最低な男。佐久間のこれまでの行為は、ユメを守るためでありつつ、不倫の隠蔽でもあったのだ。そんな佐久間とユメを連れて、未央は近くのラーメン店へ。佐久間が、妻に不倫を打ち明けて離婚することになったと明かすと、未央は「あ～それが偽善か～」と呟いた。

美郷の死を防げていたかもしれないと後悔している未央。未央は、その責任をずっと背負っていくと、美郷の一件で重体となった近藤宏（原田龍二）に宣言したが、近藤の妻から、「そんなのただの偽善」「あなたがスッキリしたいだけ」となじられてしまった。そのため未央は、佐久間に自身を重ねて、「偽善」と呟いたのだった。

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未央が、「でもやっぱダメだよ、けんけん。恋人でも友達でもたとえ不倫でもさ、好きな人に嘘つかれるって一番キツイじゃん普通に」と諭すと、佐久間だけでなくユメも表情が曇った。未央が今話しているのは不倫のことだが、彼女に嘘をついたまま友達でいたいと思っているユメは、自分の罪深さを咎められたような気持ちになったのだろう。

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事情を知る佐久間が、耐え切れず「実は……」と未央に言いかけると、ユメは彼にコップに注がれたビールをかけて制止。未央は、前日にユメと佐久間との決着のつけ方について、「水バシャーっとかけるみたいな。ドラマみたいな！」と話していたため、現実となって大笑い。“不倫の制裁”を見て満足したのか、その後は何もなかったようにラーメンを食べ始めた。

ちなみに、ユメが複雑そうな表情をしていたのには、もう1つ理由がある。それは、訪れたラーメン店が、5年前に大事件を起こして辞めた勤務先だったから。しかし、そんなユメとは裏腹にラーメン店の主人は、ユメのことなど全く覚えてもいないような笑顔だった。

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さらにユメは、真実を知った近藤の1人娘から脅される事態に。「未央ちゃんとずっと一緒に友達でいたくて」と望めば望むほど、自分自身も未央も、他の人達も苦しんでいく……。“取り返しのつかないエラー（過ち）”がどんどん重なっていくなかで、ユメと未央の関係はどう変化していくのか？ 続きが気になるドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信あり。

【TVer】ベッドに横たわる未央（志田未来）に、ユメ（畑芽育）は泣きながら「私が背中を押した。屋上で」と懺悔するが……!?

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記