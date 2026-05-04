防衛協力拡大に向けた協定に署名する小泉防衛相（左）とインドネシアのシャフリィ国防相＝4日、ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】小泉進次郎防衛相は4日（日本時間同）、インドネシアの首都ジャカルタでシャフリィ国防相と会談した。防衛協力を拡大するための協定に署名し、高官級の対話枠組みの創設についても協議した。東・南シナ海で覇権主義的な動きを強める中国を念頭に置き、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いだ。