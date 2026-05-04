ほとんどの場合「急行」がより速い鉄道には「急行」や「快速」など、各駅停車よりも停車駅の少ない種別が存在します。JRでは「急行」は別途料金が必要な種別、すなわち上位ですが、私鉄では一般的に追加料金が不要な種別として運行されています。 【え、もう走ってない!?】これが46kmノンストップの爆速快速列車です（画像）では「急行」と「快速」どちらが上位なのでしょうか。これは会社によって異なります。私鉄において